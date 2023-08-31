Послов РФ и Беларуси снова пригласят на вручение Нобелевской премии в Стокгольме

Нобелевский фонд в четверг объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции – то есть российских и белорусских тоже – на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в этом году в Стокгольме.

Это следует из заявления Нобелевского фонда, которое цитирует "Европейская правда".

Заявление посвящено прежде всего решению пригласить на церемонию вручения Нобелевских премий и банкет представителей всех парламентских партий Швеции – в том числе и ультраправых "Шведских демократов".

Нобелевский фонд ранее говорил, что политика "Шведских демократов" не соответствует принципам премии, поэтому их не приглашали, но теперь пересмотрел решение, учитывая другую практику приглашений в норвежском Осло.

"Отныне на Нобелевский день будут приглашаться все партии, которые получили парламентское представительство в результате демократических выборов, а на церемонии вручения премий будут приглашаться послы всех стран, которые имеют дипломатические представительства в Швеции и Норвегии соответственно", – говорится в заявлении.

Отсюда следует, что Нобелевский фонд отказался от практики предыдущего года, когда не пригласил представителей посольств России и Беларуси на вручение премий в Стокгольме из-за российского полномасштабного вторжения в Украину.

"Нобелевский фонд считает, что такой совместный подход способствует возможности донести важные послания Нобелевской премии до каждого, и в будущем эта практика станет общей для всей организации", – добавили там.

Как известно, пять из шести Нобелевских премий ежегодно вручают в Стокгольме после процесса номинирования, который держат в тайне в течение следующих 50 лет. А Нобелевская премия мира вручается в Осло, где проходят отдельные торжества.

Нынешние лауреаты будут объявлены в начале октября, а праздничные церемонии награждения состоятся 10 декабря – в годовщину смерти Альфреда Нобеля.