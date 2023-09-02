В Балтийском море проведут первые учения по отражению нападения России

Главнокомандующий Военно-морских сил Германии Ян Кристиан Каак заявил, что военные учения, которые вскоре начнутся в Балтийском море, с участием около 30 кораблей и более трех тысяч военнослужащих, впервые будут отрабатывать, как реагировать на потенциальное российское нападение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: не во время нашей вахты. Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать", – сказал он.

Учения Northern Coasts начнутся 9 сентября и продлятся две недели. В них будут участвовать войска стран Североатлантического альянса (НАТО) на Балтийском море, будущий член организации Швеция, а также союзники из США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции. Они будут отрабатывать десантные операции и удары с моря на сушу.

По словам Каака, Военно-морской флот США отправит к учениям корабль Mesa Verde длиной более 200 метров, предназначенный для транспортировки и высадки около 800 морских пехотинцев во время десантного нападения.

Еще одним направлением учений станет защита морских путей через Балтийское море, ведь, по словам Каака, если Сувальский коридор заблокировать, то Финляндия и страны Балтии будут иметь только морские пути.

Это будут первые маневры такого масштаба, которыми немецкий флот будет руководить из своего нового морского штаба в Ростоке, который только что достиг оперативной готовности. Германия стремится предоставить этот объект НАТО как региональный морской штаб, способный руководить операциями альянса в Балтийском море в случае конфликта.

Как известно, утвержденные на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе новые региональные оборонные планы предусматривают комплекс мер для обороны и сдерживания России как самой большой и непосредственной угрозы.

Среди других мер упоминается усиление защиты подводных трубопроводов, для чего на базе военно-морского командования в британском Нортвуде создается новый центр наблюдения.