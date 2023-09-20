Пентагон: Шатдаун в США может повлиять на военную помощь Украине

На объемы военной помощи Украине может повлиять шатдаун – временное приостановление работы правительства Соединенных Штатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал представитель Минобороны США Крис Шервуд, сообщает CNN.

По его словам, в случае шатдауна на поставки военного оборудования, а также на тренировки украинских военных, которые продолжаются в США, могут повлиять отпуска персонала и приостановление Пентагоном всех видов деятельности, которые не считаются важными для национальной безопасности США.

Возможное прекращение работы правительства может также повлиять на оказание помощи в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI), которая финансирует производство танков Abrams, а также учебные программы, такие как подготовка пилотов F-16.

"Производство или поставка любого оборудования, профинансированного USAI, а также, например, обучение пилотов F-16, будут продолжаться, но на их выполнение могут повлиять отпуска и приостановление Минобороны деятельности, которая не подлежит исключению", – заявил Шервуд.

В случае шатдауна Пентагон также не сможет подписать новые контракты с оборонными компаниями на производство большего количества оборудования по программе USAI.

Ранее спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти подтвердил, что в четверг встретится с президентом Владимиром Зеленским, но отказался обещать ему одобрение в Конгрессе дальнейшего финансирования поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером сообщил о прибытии в США. Там он в частности проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса.

Визит Зеленского происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 23 миллиардов долларов. Но его одобрение все еще неопределено, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.

Просьба Белого дома усложнит возможность Конгресса избежать шатдауна – вынужденной приостановки работы федеральных органов, когда финансирование закончится после 30 сентября.