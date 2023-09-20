Президент Еврокомиссии обещает поставить Украине миллион боеприпасов к 2024 году

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выполнит свое обещание поставить Украине миллион боеприпасов до 2024 года.

Об этом она заявила в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

"Мы наращиваем промышленность, военно-промышленную базу. Мы уделяем этому много внимания. Мы делаем все возможное и упорно работаем, чтобы выполнить задачу", – отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что Украина быстро прогрессирует в проведении реформ и может быстро стать членом Европейского Союза.

"Я поражена тем, как Украина проводит очень сложные реформы в то время, как они ведут войну. Если они сохранят этот темп – а я вижу, что они абсолютно мотивированы – это будет решающий момент", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она отказалась назвать конкретные сроки, но выразила убеждение, что Киев в конце концов добьется успеха в своей заявке на членство в ЕС.

Весной страны-члены ЕС пообещали увеличить поставки Украине артиллерийских снарядов, поскольку украинские силы столкнулись с нехваткой крайне необходимых им боеприпасов.

Страны согласовали план стоимостью два миллиарда евро, который предусматривал поставки боеприпасов из их запасов и размещение совместных заказов на производство снарядов. Целью было передать Украине миллион боеприпасов в течение 12 месяцев.

В июле в ЕС вступил в силу план расширения производства боеприпасов и ракет в связи с необходимостью пополнить запасы.

О плане Евросоюза читайте здесь: Как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.