Британия несмотря на наступление осени зафиксировала самый жаркий день года

Соединенное Королевство в субботу зафиксировало самый жаркий день 2023 года, несмотря на то, что началась календарная осень.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В субботу 9 сентября, по предварительным оценкам, на станции в Кью Гарденс в Лондоне зафиксировали 33,2°C, что является рекордом для 2023 года в Великобритании.

Предыдущий жаркий рекорд 2023 года для британцев был за несколько дней до того – в четверг, с 32,6°C.

Метеорологическое ведомство сообщило, что суббота стала шестым днем подряд, когда Великобритания фиксирует температурные показатели более 30°C, что намного больше сезонных норм.

На прошлой неделе объявили, что лето 2023 года стало для Британии восьмым самым жарким в истории наблюдений с 1884 года.

Абсолютный рекорд Соединенное Королевство зарегистрировало в июле 2022 года, когда столбик термометра впервые в истории пересек отметку 40°C.

В последние дни лета от экстремальной жары страдала также Франция. Сейчас на территории страны также сохраняется жаркая погода, даже для центральных регионов местами прогнозируют до 36°C.

В Швейцарии опасаются большого таяния ледников после раннего лета и недавней волны жары.