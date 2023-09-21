Бельгия изучает возможность передачи Украине F-16

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Бельгия рассматривает возможность поставлять Украине свои истребители F-16.

Об этом Де Кроо сказал бельгийской телерадиокомпании VRT в среду, выступая в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда".

"Мы обратились в Министерство обороны с просьбой проверить, полностью ли исчерпан срок эксплуатации наших самолетов", – заявил Де Кроо.

По словам Де Кроо, сейчас вопрос заключается в том, насколько эти самолеты еще могли бы послужить Украине.

"Мы должны рассмотреть все варианты. Если они каким-то образом еще пригодны для использования, то мы обязательно должны это рассмотреть", – сказал глава бельгийского правительства.

Он пояснил, что самолеты не обязательно могли бы использовать для выполнения боевых задач. "Может случиться так, что Украина будет использовать бельгийские самолеты только для тренировок. Тогда требования будут другими", – сказал де Кроо.

Вице-премьер-министр правительства Бельгии Дэвид Кларинваль ранее заявил в интервью RTL, что в следующем году Бельгия теоретически могла бы передать Украине от 2 до 4 истребителей F-16. Вероятность того, что Бельгия может поставить Украине F-16, подтвердили источники VRT News.

ВВС Бельгии имеют 45 истребителей F-16. В течение следующих 5-6 лет все они достигнут конца своего срока эксплуатации. Со следующего года ВВС Бельгии начнут получать от 4 до 5 новых истребителей F-35 в год, которые постепенно заменят F-16. Соответствующее решение приняли еще в 2018 году.

Правительство Бельгии 15 сентября утвердило участие страны в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции"

Тогда же сообщалось, что в 2024 году Минобороны Бельгии отправит в Данию два двухместных учебно-тренировочных самолета типа F-16B для повышения квалификации. На датской авиабазе Скрюдструп будут проходить обучение украинские пилоты.