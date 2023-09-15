В Данию прибыли первые самолеты F-35, которые заменят переданные Украине F-16
Пятница, 15 сентября 2023, 14:44
На авиабазе в Дании в четверг приземлились четыре истребителя F-35 американского производства – это первая партия самолетов, которые заменят F-16, часть из которых передадут Украине.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.
Всего Дания заказала 27 истребителей F-35 на сумму 2,2 млрд долларов, они заменят 30 самолетов F-16, которым более 40 лет, в рамках переходного периода, что продлится до конца 2025 года.
Så er Danmarks første #F35 landet i Skrydstrup! #dkforsvar pic.twitter.com/Kta2ec3epe— Kasper Wester (@kasper_wester) September 14, 2023
После торжественного прибытия в четверг первые четыре самолета будут официально переданы Дании американским производителем Lockheed Martin 1 октября.
На авиабазе Скрюдструп собрались чиновники и офицеры, которые аплодировали, когда самолеты в цветах датских ВВС совершили несколько пролетов перед тем, как приземлиться.
Ранее стало известно, что до 1 октября 2023 года Дания получит первые четыре истребителя F-35 – они будут размещены на авиабазе Скрюдструп, что в Южной Ютландии, где сейчас находятся F-16.
Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.
О решении передать Украине F-16 уже объявили Дания, Нидерланды и Норвегия.