В Данию прибыли первые самолеты F-35, которые заменят переданные Украине F-16

На авиабазе в Дании в четверг приземлились четыре истребителя F-35 американского производства – это первая партия самолетов, которые заменят F-16, часть из которых передадут Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Всего Дания заказала 27 истребителей F-35 на сумму 2,2 млрд долларов, они заменят 30 самолетов F-16, которым более 40 лет, в рамках переходного периода, что продлится до конца 2025 года.

После торжественного прибытия в четверг первые четыре самолета будут официально переданы Дании американским производителем Lockheed Martin 1 октября.

На авиабазе Скрюдструп собрались чиновники и офицеры, которые аплодировали, когда самолеты в цветах датских ВВС совершили несколько пролетов перед тем, как приземлиться.

Ранее стало известно, что до 1 октября 2023 года Дания получит первые четыре истребителя F-35 – они будут размещены на авиабазе Скрюдструп, что в Южной Ютландии, где сейчас находятся F-16.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.

О решении передать Украине F-16 уже объявили Дания, Нидерланды и Норвегия.