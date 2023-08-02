Бельгія може отримати перші F-35 із затримкою в пів року

Перші два винищувачі F-35A, які Бельгія розраховує отримати на заміну більш старим F-16, можуть надійти пізніше, ніж очікувалось, через затримки у виготовленні високотехнологічних компонентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на бельгійську редакцію RTL.

У вівторок бельгійські ЗМІ повідомили, що сім із 34 винищувачів F-35A, замовлених Бельгією, зараз перебувають на різних стадіях складання на заводі Lockheed Martin у Форт-Ворті, що в американському штаті Техас.

Перший із цих винищувачів уже перебуває на фінальній фазі складання, коли готові фюзеляж і шасі й здійснюється тестування електронних систем і встановлення двигуна перед накладенням стелс-обшивки. Виробник Lockheed Martin стверджував, що перші літаки будуть готові на початку грудня.

Але Міністерство оборони Бельгії прогнозує, що постачання перших двох літаків буде відкладене "щонайменше на шість місяців". Там пояснили це незадовільним станом електронних систем, що потребуватимуть додаткової роботи. Це, відповідно, призведе до перенесення початку навчань бельгійських льотчиків.

Бельгійська армія має в своєму розпорядженні близько 50 літаків F-16. Протягом наступних кількох років літаки, що залишилися, будуть поступово замінені 34 новими F-35, відповідне рішення ухвалили ще у 2018 році.

Спершу F-35 базуватиметься на авіабазі у штаті Арізона, де 48 пілотів бельгійських Військово-повітряних сил проходитимуть початкову підготовку.

Раніше в Бельгії, яка є учасницею "коаліції винищувачів", пояснили, чому не в змозі передати Україні власні F-16.