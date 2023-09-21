Россия заявила, что Болгария высылает посла РПЦ в стране

Посольство России в Болгарии в четверг заявило, что болгарские власти решили выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана – фактического представителя РПЦ в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", посольство сообщило в Facebook.

Российское диппредставительство назвало выдворение архимандрита РПЦ "грубыми, вопиющими действиями", призванными "озлобить друг против друга русский и болгарский народы".

"Очевидно, что нынешнее руководство Болгарии поставило перед собой задачу разрушить не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами, но и разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквями", – добавили в посольстве РФ.

В комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что власти Болгарии признали Вассиана угрозой национальной безопасности, а вместе с ним высылают еще нескольких священников РПЦ.

"При этом их посадили в автозак и повезли по домам, чтобы они могли собрать свои вещи, потом завезут в церковь и дальше на границу с Сербией", – цитирует ее ТАСС.

Болгарская сторона пока официально не комментировала ситуацию с высылкой российских священников.

Напомним, Болгария весной 2022 года выслала всего более десятка работников посольства России, которые занимались шпионской деятельностью. В целом же европейские государства после полномасштабного вторжения РФ в Украину выслали сотни таких российских "дипломатов".