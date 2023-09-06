В парламенте Швейцарии выступили за высылку российских и других шпионов

Комитет по иностранным делам Национального совета Швейцарии постановил, что правительство страны, Федеральный совет, должно последовательно высылать из страны российских и других иностранных шпионов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swissinfo.

Решение было принято 11 голосами "за" против 9.

Это решение должны еще одобрить большая палата парламента, а также малая – Совет кантонов. Если они это сделают, то в Швейцарии многое изменится.

В частности, правительство будет обязано последовательно высылать из страны всех иностранных лиц, которые, имея дипломатический и другой статус неприкосновенности, но занимаясь запрещенной разведывательной деятельностью, несовместимой, в частности, с дипломатическим статусом, ставят под угрозу внутреннюю или внешнюю безопасность Швейцарии или роль Швейцарии как государства, которое принимает у себя штаб-квартиры важнейших международных организаций.

Парламентский комитет отметил, что шпионская деятельность ставит под угрозу не только конфиденциальную информацию, но и такие базовые принципы страны, как свобода мнений и собраний. Репутация Швейцарии как безопасного для иностранных гостей государства также будет поставлена под угрозу.

Нынешнюю практику правительства, которое очень неохотно высылает или осуждает сотрудников иностранных спецслужб и "терпит" их присутствие до тех пор, пока их шпионская деятельность не начнет реально угрожать внутренней безопасности Швейцарии, поддержало только очень небольшое количество членов комитета.

По данным Федеральной разведывательной службы Швейцарии NDB, с момента начала войны России против Украины масштабы шпионской деятельности России в Швейцарии выросли очень заметно. Запрещенная разведывательная деятельность в Швейцарии, между тем, является уголовно наказуемым деянием. Проблема же заключается в том, что лица, уличенные в шпионаже, часто принадлежат к дипломатическому корпусу и имеют иммунитет. Арестовать и осудить их нельзя, но можно выслать.

Напомним, МИД Дании в пятницу сообщил послу России Владимиру Барбину, что штат посольства в Копенгагене должен быть сокращен до уровня, соответствующего штату посольства Дании в Москве – до 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.

Там объяснили, что переговоры о расширении штата датского посольства не дали результата, потому что Москва постоянно пыталась отправить в Данию сотрудников своей разведки.

Ранее правительство Германии в ответ на деятельность шпионов согласилось реформировать закон, регулирующий деятельность Федеральной разведывательной службы Германии – Bundesnachrichtendienst (BND).