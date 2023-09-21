CNN: Из бюджета США на оборону могут изъять $300 млн для Украины из-за ультраправых

Лидеры республиканских фракций в Конгрессе США обсуждают возможное изъятие финансирования помощи Украине в размере 300 миллионов долларов из оборонного бюджета, чтобы разблокировать голосование за другие бюджетные вопросы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно телеканалу CNN.

По данным двух источников CNN, изъятием статьи о военной поддержке Украины из законопроекта об ассигнованиях в сфере национальной обороны лидеры республиканцев в Палате представителей и Сенате стремятся убедить ультраправое крыло партии одобрить другие бюджетные расходы.

Такая идея обсуждается на фоне очередного провала голосования за оборонный бюджет США в Палате представителей в четверг. Соответствующие законопроекты последние более 60 лет пользовались двухпартийной поддержкой.

Поскольку ультраправые республиканцы нижней палаты Конгресса ранее уже предлагали изъять 300 миллионов долларов помощи Украине, такой шаг может помочь привлечь их голоса.

Но, как добавляет CNN, непонятно, пойдут ли на это умеренные представители Республиканской партии, которые уже возмущены действиями ультраправых коллег.

Отметим, что 300 миллионов долларов, о которых идет речь, касаются финансирования программы "Помощь Украине в обеспечении безопасности", которая существует с 2014 года, когда Россия осуществила вторжение в Украину.

Она не связана с дополнительным финансированием в размере 24 миллиардов долларов, которое Белый дом просит выделить для обеспечения потребностей Украины до конца этого года – и которое так же блокируется в Палате представителей ультраправыми республиканцами.

Часть правого крыла республиканцев во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.

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