CNN: З бюджету США на оборону можуть вилучити $300 млн для України через ультраправих

Лідери республіканських фракцій у Конгресі США обговорюють можливе вилучення фінансування допомоги Україні в розмірі 300 мільйонів доларів із оборонного бюджету, щоб розблокувати голосування за інші бюджетні питання.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо телеканалу CNN.

За даними двох джерел CNN, вилученням статті про військову підтримку України з законопроєкту про асигнування у сфері національної оборони лідери республіканців у Палаті представників і Сенаті прагнуть переконати ультраправе крило партії схвалити інші бюджетні видатки.

Така ідея обговорюється на тлі чергового провалу голосування за оборонний бюджет США в Палаті представників у четвер. Відповідні законопроєкти останні понад 60 років користувались двопартійною підтримкою.

Оскільки ультраправі республіканці нижньої палати Конгресу раніше вже пропонували вилучити 300 мільйонів доларів допомоги Україні, такий крок може допомогти залучити їхні голоси.

Але, як додає CNN, незрозуміло, чи підуть на це помірковані представники Республіканської партії, які вже обурені діями ультраправих колег.

Зазначимо, що 300 мільйонів доларів, про які йдеться, стосуються фінансування програми "Допомога Україні в забезпеченні безпеки", яка існує з 2014 року, коли Росія здійснила вторгнення в Україну.

Вона не пов’язана з додатковим фінансуванням у розмірі 24 мільярдів доларів, яке Білий дім просить виділити для забезпечення потреб України до кінця цього року – і яке так само блокується в Палаті представників ультраправими республіканцями.

Частина правого крила республіканців на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.

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