Латвия готовится выгонять из страны авто с регистрацией в России и Беларуси

В правительстве Латвии готовят проект о запрете оставаться в стране автомобилям, которые зарегистрированы в России или Беларуси.

Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", об этом заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Проект закона предусматривает, что автомобилям с регистрацией в России и Беларуси запретят пребывание в Латвии, с возможностью выехать в течение трех месяцев после того, как решение вступит в силу, или же перерегистрировать их в Латвии.

После завершения этого срока к владельцам авто с российскими и белорусскими номерами будут применять штрафы вплоть до конфискации.

Конфискованные по таким причинам автомобили думают передавать Украине.

Напомним, после разъяснений Еврокомиссии относительно уже примененных санкций за войну России против Украины Латвия запретила въезд на свою территорию авто с российскими номерами.

В настоящее время свою границу для автомобилей из РФ закрыли уже все европейские страны, которые имеют общие границы с Россией или Беларусью. Из общего запрета есть лишь отдельные исключения, в том числе на транзит между Калининградской областью РФ и остальной территорией России.

В Эстонии объявили, что у владельцев транспортных средств с российскими номерами есть полгода, чтобы внести автомобиль в эстонский реестр, или вывезти его из страны.