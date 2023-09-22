Евросовет одобрил состав следующего созыва Европарламента

Европейский совет утвердил состав следующего созыва Европарламента, членов которого будут избирать в 2024 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе.

Европейский совет принял решение, определяющее количество депутатов Европарламента от каждой из стран-членов в созыве, который будет работать в 2024-2029 году.

С учетом демографических изменений в странах ЕС, по одному дополнительному мандату получат Бельгия, Дания, Ирландия, Латвия, Австрия, Польша, Словения, Словакия и Финляндия; по два новых – Франция, Испания и Нидерланды.

Всего в новом Европарламенте будет 720 депутатов.

Согласно Договорам ЕС, общая численность депутатов Европарламента не может превышать 750 + президент. Ни одна страна не может иметь менее шести мандатов и более 96.

Перед этим увеличение численности евродепутатов одобрил Европарламент.

Теперь страны-члены могут начать на национальном уровне подготовку к организации выборов в Европарламент в 2024 году.