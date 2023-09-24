Спикер Палаты представителей обещает сохранить $300 млн для Украины в бюджете США на оборону

Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заявил, что сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона несмотря на свои предыдущие слова о намерениях изъять эти средства.

Заявление Маккарти приводит The Hill, сообщает "Европейская правда".

По словам спикера, он решил оставить эти средства после того, как понял, что в другом бюджетном законопроекте – о финансировании Государственного департамента и иностранных операций – также предусмотрены деньги для Украины.

Он сказал, что изъять помощь Украине из бюджета Государственного департамента и иностранных операций "становится все труднее", поэтому он решил оставить деньги для Киева в обоих проектах.

На следующей неделе Палата представителей должна провести единое процедурное голосование по четырем законопроектам об ассигнованиях, в частности финансирование Пентагона, Государственного департамента и иностранных операций.

300 миллионов долларов, о которых идет речь, касаются финансирования программы "Помощь Украине в обеспечении безопасности", которая существует с 2014 года, когда Россия осуществила вторжение в Украину.

Ранее телеканал CNN сообщал, что лидеры республиканских фракций в Конгрессе США обсуждают возможное изъятие финансирования помощи Украине в размере 300 миллионов долларов из оборонного бюджета, чтобы разблокировать голосование за другие бюджетные вопросы.

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