Белый дом уверен, что в Конгрессе сохраняется приверженность к поддержке Украины

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что обе партии Конгресса продолжают поддерживать Украину, которая более 19 месяцев противостоит полномасштабному российскому вторжению.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", она сказала на брифинге во вторник.

По словам Карин Жан-Пьер, в Белом доме гордятся тем, что удалось обеспечить двухпартийную поддержку финансирования для Украины, "и важно, что это продолжается".

"Мы считаем, что двухпартийное большинство в Конгрессе привержено поддержке Украины", – добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома сказала, что администрация Джо Байдена продолжит сотрудничество с членами обеих партий в Сенате для обеспечения дополнительного финансирования для Украины.

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан недавно сказал, что говорил с обеими сторонами о важности обеспечения дополнительного финансирования в рамках бюджетной резолюции. Это финансирование обеспечит поддержку украинского народа, который мужественно борется за свою свободу и демократию", – отметила Жан-Пьер.

Государственный департамент США ранее призвал Конгресс проголосовать бюджет и избежать шатдауна – временного приостановления работы правительства.

Голосование блокируют представители ультраправого крыла Республиканской партии, недовольные намерениями одобрить дополнительные средства для Украины и невыполнением их требований – например на финансирование безопасности границы с Мексикой.

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