Госдеп: Вопреки влиянию шатдауна военная поддержка Украины продолжится

Государственный департамент США призвал Конгресс проголосовать бюджет и избежать шатдауна – временного приостановления работы правительства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Госдеп возможность исключения для своих операций в Украине в случае шатдауна, он сказал, что Вашингтон способен продолжать оказывать военную помощь и помощь в сфере безопасности Киеву несмотря на такой сценарий.

В то же время, добавил Миллер, когда у правительства есть определенное количество людей, которые не могут выйти на работу, это может повлиять на темпы любых поставок.

"Вот почему мы считаем, что шатдаун вызовет такое беспокойство, и почему мы призываем Конгресс профинансировать правительство", – пояснил представитель.

Ранее спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заявил, что сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона, несмотря на свои предыдущие слова о намерениях изъять эти средства.

Перед этим телеканал CNN сообщал, что лидеры республиканских фракций в Конгрессе США обсуждают возможное изъятие финансирования помощи Украине в размере 300 миллионов долларов из оборонного бюджета, чтобы разблокировать голосование за другие бюджетные вопросы.

В Минобороны США заявляли, что шатдаун может повлиять на объемы военной помощи Украине.

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