Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил, что не может представить ситуацию, при которой его государство вступает в войну в Украине вместе с российскими войсками – проигнорировав тот факт, что Минск предоставил свою территорию для вторжения РФ в феврале 2022 года.

О своих соображениях относительно участия Беларуси в войне против Украины Алейник рассказал в интервью агентству AP, сообщает "Европейская правда".

Глава белорусского внешнеполитического ведомства на вопрос, может ли он представить ситуацию, при которой "Беларусь поддержит войну в Украине вместе с Россией", сказал: "Мой ответ – нет".

Он попытался раскрыть психологию украинцев (они не хотят и не нуждаются в "этой войне на истощение"), а также открыто соврал, что Беларусь всегда поддерживала мир в соседней стране и будет продолжать "делать все, что в ее силах" для его достижения.

Алейник также обвинил Украину и "другие косвенно вовлеченные стороны" в провале украинско-российских мирных переговоров, которые непродолжительное время проходили в Минске в начале российского вторжения в 2022 году.

Глава МИД Беларуси проигнорировал общеизвестные факты прямой причастности его страны к крупнейшему вооруженному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.

По меньшей мере белорусский режим Александра Лукашенко предоставил свою территорию для вторжения российских войск через север Украины. Там принимали на лечение раненых россиян и давали собственные полигоны и инфраструктуру для подготовки мобилизованных.

Кроме того, лично Лукашенко прямо подорвал суверенитет Украины, который на словах уважал, допустил признание террористических образований "Л/ДНР" и противоправной аннексии Крыма – не говоря уже о встрече с главарем террористов "ДНР" Денисом Пушилиным.