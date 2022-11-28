Почему формат участия Беларуси в войне против Украины уже не зависит от Лукашенко

Начиная с 24 февраля в украинском и независимом беларуском медиаполе не утихает дискуссия о том, вступит ли армия Беларуси в войну против Украины.

За эти девять месяцев было бесконечное множество сообщений, о том, что такая операция готовится или вскоре начнется. В первые дни после вторжения даже появлялись "свидетельства" о том, что солдаты с беларускими шевронами якобы вошли в Украину вместе с российской армией.

В марте министр обороны Украины Алексей Резников, опираясь на информацию, в которой Украина "была полностью уверена и которую подтвердили", предупреждал о том, что Россия готовит серию кровавых провокаций и планирует "нанести удар по ряду населённых пунктов на территории Беларуси", чтобы втянуть Минск в войну.

Одним из последних сообщений на эту тему стала информация от ГУР Украины, согласно которой Россия готовит "серию терактов на объектах критической инфраструктуры Беларуси". По мнению украинской разведки, "все это должно ускорить втягивание армии Беларуси в войну в Украине на стороне оккупантов".

Однако ни эти, ни многие другие подобные инсайды так ни разу не подтвердились, а армия Лукашенко в боевых действиях в Украине (пока) участия не принимает. И именно этот факт ложится в основу популярной концепции "Лукашенко сопротивляется давлению Москвы".

Однако соответствует ли эта концепция реальному положению вещей? Ответ на этот вопрос позволит правильнее оценить уровень угроз с беларуского плацдарма.

Принуждение к лояльности

Прежде всего, динамика беларуско-российских экономических отношений последних месяцев, как минимум, ставит под сомнение теорию о "сопротивлении" Лукашенко.

Например, Россия предоставила Беларуси отсрочку выплат по кредитам на сумму более $1 млрд и выдала новый на сумму $1,74 млрд. Когда под санкциями оказался весь объем экспорта беларуских калийных удобрений (сначала доступ в свои порты заблокировала Литва, а после 24 февраля – и Украина), приносивший в бюджет Беларуси миллиарды долларов в год, то именно Россия предоставила свою инфраструктуру для их обхода и тем самым спасла одну из важнейших отраслей экономики Беларуси от угрозы банкротства.

Долгие годы "беларуское экономическое чудо" – горделивый термин пропаганды – строилось именно на нехитрой схеме покупки российской нефти по ценам существенно ниже рыночных, ее переработке и продаже с высокой маржей на Запад.

После того как нефтеперерабатывающую отрасль Беларуси затронули санкции ЕС и США, экспорт нефтепродуктов тоже удалось частично переориентировать на российский рынок.

Более того, Москва уступила всем требованиям Минска даже по "налоговому маневру", который был камнем преткновения между сторонами последние пять лет и потенциальные потери от которого Минфин Беларуси оценивал в $12 млрд.

Нет информации и о резком повышении для Беларуси цены на российский газ. Минск продолжает получать его по $128,5, хотя летом мировые цены на природный газ скакнули аж до $2800 за тысячу кубометров.

Вообще российский рынок стал своеобразным спасительным кругом для экспортно ориентированной экономики Беларуси, в условиях санкций потерявшей традиционные рынки сбыта. Если раньше доля России в общем объеме беларуского экспорта составляла 35-40%, то сейчас она уже достигает почти 60%, а по итогам года может выйти на уровень 65-70%.

Во многом именно российский фактор позволяет сохранять макроэкономическую стабильность в Беларуси и избегать серьезных социальных потрясений.

Россия имеет огромное количество инструментов принуждения своего сателлита к лояльности и покорности.

Раньше, когда ей не нравилось поведение беларуского режима, она использовала именно экономические рычаги воздействия на него. Но что из вышеперечисленного хотя бы отдаленно напоминает украинским властям "давление" Москвы на Лукашенко сейчас?

Если анализировать военную, политическую или информационную сферы, то и здесь сложно найти хоть какие-то признаки мифического сопротивления Лукашенко.

Его режим с первого дня войны предоставляет собственную военную и гражданскую инфраструктуру для обеспечения и прикрытия российских войск. Ряд объектов, в том числе некоторые аэродромы, с которых наносятся удары по украинским городам, были полностью переданы в российское управление.

В последнее время все чаще фиксируются факты отправки военной техники вооруженных сил Беларуси в пользу российской армии. Только за октябрь в Россию отправлены 98 танков Т-72А, 60 БМП-2, 53 грузовика "Урал", а с февраля туда было доставлено всего более 65 тысяч тонн боеприпасов.

Свежемобилизованные российские солдаты проходят обучение в том числе в Беларуси из-за нехватки ресурсов у самой России для одномоментной подготовки такого количества личного состава.

В беларуских больницах оказывают медицинскую помощь раненым российским солдатам, а в начале войны часть отделений даже была полностью отведена под эти задачи.

Режим Лукашенко безоговорочно поддерживает Москву во всех без исключения голосованиях в международных организациях, будь то осуждение незаконных аннексий украинских территорий или призыв возместить Украине ущерб от российской агрессии.

Беларуская пропаганда повторяет и распространяет фейки про "инсценировку в Буче", "нацистов" и "грязную бомбу", демонизируя украинский народ и оправдывая российские военные преступления.

Словом, Лукашенко делает все то, чего от него и ожидают в Кремле. Если кто из беларусов и оказывает сопротивление современному российскому нацизму, то точно не он.

К чему готовится Лукашенко?

С первых дней войны внутри Беларуси и в беларуских эмиграционных кругах зародилось движение сопротивления.

Беларуские рельсовые партизаны блокировали передвижение российской военной техники по железной дороге, а на сторону Украины пошли воевать сотни добровольцев, которые сформировали сразу несколько боевых подразделений, полностью состоящих из беларусов.

В Польше и Литве активисты создали центры военной и боевой подготовки для беларусов, желающих отправиться воевать за Украину или подготовиться к силовому сопротивлению режиму Лукашенко.

Информаторы в Беларуси отслеживают перемещение российских войск, вылеты авиации и запуски ракет, фиксируют подозрительные процессы внутри своих организаций и передают эту информацию беларуским мониторинговым проектам типа "Беларуский Гаюн" либо украинской разведке.

Общее количество таких информаторов в Беларуси превышает несколько десятков тысяч человек.

И это при том, что риски для каждого из этих людей очень высоки. По рельсовым партизанам силовики Лукашенко открывают огонь на поражение, информаторов отправляют на десятки лет в тюрьму, где они подвергаются пыткам, добровольцев шантажируют насилием в отношении родственников, остающихся в Беларуси.

Вероятнее всего, именно негативное отношение беларуского общества и является тем фактором, который пока сдерживает оба режима от отправки беларуской армии в Украину. По результатам социологических опросов, только 3% беларусов хотели бы участия вооруженных сил своей страны в войне на стороне России.

На данный момент нет ни угрозы второй волны нападения с территории Беларуси, ни подключения ее армии к боевым действиям.

Россия испытывает нехватку техники и личного состава, а беларуская армия по-прежнему не имеет военного опыта.

Украина же спустя девять месяцев куда лучше готова к отражению такого нападения: мосты на украинско-беларуской границе взорваны, дороги и поля заминированы. Там теперь есть и рвы, и бетонная стена и эффективно функционирующая воздушная разведка.

ЗСУ вооружены современным оборонительным и наступательным вооружением, а западная разведка, без сомнения, заранее поделится с партнерами информацией, если из Беларуси будет готовиться новая атака.

Скрыть подготовку к вводу войск Беларуси или формирование новой российской ударной группировки будет просто невозможно.

Поэтому такое развитие событий ни для кого больше не станет сюрпризом.

Однако несмотря это, повышение готовности к гипотетическому сценарию, при котором армия Беларуси будет вовлечена в боевые действия (оборонительные или наступательные), беларускими властями активно проводится.

Начиная с мая в стране беспрерывно проводятся военные учения, тренировки территориальных войск, проверяется мобилизационный потенциал и выдаются мобилизационные предписания на случай необходимости.

Лукашенко, очевидно, хотел бы избежать такой перспективы. Он прекрасно осознает, какие риски это для него несет.

Но решающее слово все равно будет не за ним. В конце концов российские войска, свободно входящие и выходящие в/из Беларуси, могут при необходимости заехать и на территорию его дворца.

Автор: Павел Слюнькин,

аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR)