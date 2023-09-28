Зеленский и Столтенберг обсудили в Киеве усиление ПВО Украины перед зимой

Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос усиления противовоздушной обороны Украины перед зимой.

Об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком, который прибыл с визитом в Киев, сообщает "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что обсудил с генсеком ключевые оборонные вопросы, ситуацию на поле боя, потребности украинских воинов.

По словам Зеленского, нужно давить на агрессора, чтобы Россия отступала.

"Необходимо усиление воздушного щита Украины. Мы обсудили ситуацию в связи с ожидаемыми атаками на энергетическую инфраструктуру Украины", – сказал президент и добавил, что просил об увеличении поставок систем ПВО государствами-партнерами.

По его словам, генсек НАТО пообещал приложить усилия, чтобы такие поставки увеличивались.

"Нам нужно вместе пройти эту зиму, защитить инфраструктуру и жизни наших людей" – сказал он.

Напомним, 20 сентября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в усилении своей противовоздушной обороны боеприпасами, запчастями и техническим обслуживанием для уже имеющихся систем.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины отметил важность средств противовоздушной обороны для Киева, особенно с наступлением зимнего периода.