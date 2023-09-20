Генсек НАТО призвал предоставить Украине больше помощи для ПВО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в усилении своей противовоздушной обороны боеприпасами, запчастями и техническим обслуживанием для уже существующих систем.

Как пишет "Европейская правда", его цитирует Tagesschau.

По его словам, усиление противовоздушной обороны особенно важно перед приближением зимы для защиты критически важной инфраструктуры.

Столтенберг добавил, что союзники готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, ведь необходимо дать понять Владимиру Путину, что он не может отсидеться в войне.

"Если мы хотим справедливого и длительного мира, то военная поддержка Украины – это правильный путь", – подчеркнул он.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") отметил важность средств противовоздушной обороны для Киева, особенно с наступлением зимнего периода.

Перед этим глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в ближайшие месяцы нужно усилить противовоздушную оборону Украины.

Во время ее встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве среди прочего речь шла о дополнительных системах ПВО для защиты украинской энергосистемы и портов.

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, куда в частности вошло оборудование для поддержки и укрепления систем противовоздушной обороны Украины.