Глава Пентагона призвал дать Украине максимум ПВО до наступления зимы

Министр обороны США Ллойд Остин после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") отметил важность средств противовоздушной обороны для Киева, особенно с наступлением зимнего периода.

Об этом Остин сказал на пресс-конференции по итогам заседания "Рамштайна", передает корреспондент "Европейской правды".

Глава Пентагона в заявлении для журналистов подчеркнул важность систем противовоздушной обороны, которые США и союзники совместно предоставили Украине – комплексы Patriot, Hawk, IRIS-T, NASAMS и Gepard.

"ПВО и дальше будет самой большой потребностью Украины для защиты неба, гражданских и городов, а также невинных людей вдали от фронта", – добавил Остин, сказав, что Россия в прошлом году пыталась использовать "холод и темноту", чтобы сломать украинское сопротивление.

Американский министр обороны назвал наземные средства ПВО "одной из самых больших историй успеха Украины", которая позволила ей частично обезопасить собственную критическую инфраструктуру и наладить экспорт зерна.

"На сегодняшней встрече я призвал союзников и партнеров "копнуть глубже" и передать все средства ПВО, которые они могут передать, на фоне наступления зимней кампании в войне в Украине", – сказал он.

Ранее во вторник Остин также заявил, что Украина вскоре получит от США первые танки M1 Abrams.