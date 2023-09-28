У Орбана говорят, что Швеции будет лучше, если Венгрия отложит ратификацию ее заявки в НАТО

В венгерском правительстве заявили, что для Швеции "будет лучше", если парламент Венгрии сейчас не возьмется за ратификацию ее заявки на вступление в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, которого цитирует Telex.

По его словам, шведы "сделали все возможное, чтобы разрушить уважение и доверие" между Швецией и Венгрией.

Гуяш считает, что Швеция "должна проявить определенное уважение", если она стремится присоединиться к Альянсу, членом которого является Венгрия, а Швеция – нет.

Представитель канцелярии Виктора Орбана добавил, что правительство не отозвало свой законопроект о ратификации вступления Швеции в НАТО, который он подал в парламент прошлым летом. Однако парламентская группа "Фидес" пока его не поддерживает.

"Возможно, для шведов так будет лучше. Если бы нам пришлось голосовать сейчас, результат был бы очень сомнительным", – сказал Гуйяш.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в прошлом году в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, и большинство членов Альянса быстро ратифицировали ее. Турция и Венгрия, однако, еще не одобрили заявку Швеции, и обе страны заявили, что тесно координируют свою позицию по этому вопросу.

По данным СМИ, Венгрия не одобрит вступление Швеции в НАТО этой осенью, поскольку требует переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном или по крайней мере министром иностранных дел Тобиасом Билльстрёмом.

По информации медиа, Венгрия хочет использовать эти переговоры, чтобы заявить, что в стране нет проблем с правами человека или демократией.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Швеция окончательно станет членом Альянса осенью этого года.