Беларусь заявила, что польский вертолет дважды "углубился" в ее территорию

Министерство обороны Беларуси в четверг вечером обвинило Польшу в нарушении белорусского воздушного пространства.

Об этом говорится в заявлении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Как утверждает Минобороны Беларуси, днем белорусские средства радиолокационного обнаружения Военно-воздушных сил и войска противовоздушной обороны зафиксировали "приближение воздушного судна Польши".

"Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров", – говорится в сообщении.

Минобороны Беларуси добавило, что в связи с "инцидентом" поднимало дежурную авиацию, а в МИД страны готовится нота протеста в Польшу.

Польская сторона ситуацию пока не комментировала.

В начале сентября Государственный пограничный комитет Беларуси также утверждал, что польский военный вертолет днем в пятницу, 1 сентября, якобы нарушил воздушное пространство в Берестовичском районе Гродненской области.

В Варшаве тогда заявили, что проверят эти утверждения, но воспринимают их скептически.

Напомним, в начале августа произошел подобный инцидент, когда на территорию Польши залетели два белорусских вертолета на низкой высоте, из-за чего их не сразу обнаружили. Официальный Минск продолжает отрицать то, что это произошло.