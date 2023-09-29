Британия объявила новые санкции за российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли объявил о новых санкциях в связи с организованными Россией псевдовыборами на оккупированных территориях Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Одиннадцать новых лиц внесут в список санкций Великобритании в ответ на попытки России использовать фейковые "выборы" для легитимизации своего незаконного контроля над Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областями и Крымом, которые являются частью суверенной территории Украины.

Как пояснили в МИД Великобритании, в список попали организации и российские чиновники, которые непосредственно действовали с целью подрыва Украины и угрозы ее территориальной целостности.

Среди них: Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России, государственный орган, который организовал фейковые выборы в этом месяце и прошлогодние референдумы на незаконно временно контролируемых частях Украины; Наталья Бударина, секретарь ЦИК, одно из высших должностных лиц в Центральной избирательной комиссии; Андрей Алексеенко, председатель так называемой Херсонской областной администрации; Марина Захарова, председатель так называемой избирательной комиссии в Херсоне.

"Фиктивные выборы в России – это прозрачная, бесполезная попытка легитимизировать ее незаконный контроль над суверенной украинской территорией. Нельзя проводить "выборы" в чужой стране.

Великобритания никогда не признает претензий России на украинскую территорию. Крым, Запорожье, Донецк, Луганск и Херсон – это Украина", – заявил Клеверли.

Этот последний пакет санкций появился накануне нового памятного дня в России, объявленного Путиным для празднования годовщины аннексий украинских территорий, несмотря на то, что Россия не имеет никаких законных оснований для каких-либо территориальных претензий, отметили в МИД Великобритании.

Там также напомнили, что жители Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подавляющим большинством проголосовали за независимость Украины в 1991 году, и их дальнейшее сопротивление российской агрессии свидетельствует об их решимости оставаться частью независимой и суверенной Украины.

"Эти последние санкции служат суровым напоминанием о цене такого вопиющего нападения на суверенитет, демократию и равенство", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, государства-члены Европейского Союза в октябре могут начать обсуждение нового, уже двенадцатого по счету, пакета санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Известно, что в новом проекте санкций могут быть анонсированы ранее ограничения на торговлю российскими алмазами, которые планируют ввести государства "Группы семи".

Пакет может быть принят в первой половине октября или объявлен во время саммита ЕС-США, запланированного на тот же месяц.