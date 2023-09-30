Зеленский встретился с министром обороны Словакии
В Киев приезжал министр обороны Словакии Мартин Скленар, президент Владимир Зеленский встретился с ним и поблагодарил Братиславу за поддержку.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский объявил в официальном Telegram-канале.
Зеленский рассказал, что обсуждал с Мартином Скленаром ситуацию на фронте, первоочередные потребности сил обороны Украины, гуманитарное разминирование и сотрудничество Украины и Словакии в этом вопросе.
"Спасибо Словакии за поддержку Украины", – добавил президент Украины.
Как известно, в четверг в Украине находились также министры обороны Великобритании и Франции.
Кроме того, Киев посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В пятницу проходил инициированный Киевом форум оборонных индустрий с участием более 160 стран.
Напомним, в субботу 30 сентября в Словакии проходят досрочные парламентские выборы, результат которых может стать решающим для дальнейшего курса страны в отношениях с ЕС и поддержке Украины.