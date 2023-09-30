Зеленский встретился с министром обороны Словакии

В Киев приезжал министр обороны Словакии Мартин Скленар, президент Владимир Зеленский встретился с ним и поблагодарил Братиславу за поддержку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский объявил в официальном Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что обсуждал с Мартином Скленаром ситуацию на фронте, первоочередные потребности сил обороны Украины, гуманитарное разминирование и сотрудничество Украины и Словакии в этом вопросе.

Кадр из видео, опубликованного Офисом президента

"Спасибо Словакии за поддержку Украины", – добавил президент Украины.

Как известно, в четверг в Украине находились также министры обороны Великобритании и Франции.

Кроме того, Киев посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В пятницу проходил инициированный Киевом форум оборонных индустрий с участием более 160 стран.

Напомним, в субботу 30 сентября в Словакии проходят досрочные парламентские выборы, результат которых может стать решающим для дальнейшего курса страны в отношениях с ЕС и поддержке Украины.