Словакия начала голосование на выборах, которые могут стать решающими для курса страны

В Словакии началось голосование на досрочных парламентских выборах, от результата которых может зависеть дальнейший курс страны внутри ЕС и в поддержке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Избирательные участки в Словакии открылись в 7 часов утра и будут работать до 22:00. В Избирательном департаменте МВД отметили, что все 5996 участков открылись без проблем.

За голоса избирателей соревнуются 25 политических партий.

Последние опросы показали, что популистская и антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо хоть и остается лидером симпатий словаков, но все больше уступает "Прогрессивной Словакии", которая не была представлена в парламенте этого созыва.

За ними расположилась партия "Голос" бывшего премьера Петера Пеллегрини (13,7%), которая просела в опросах, и OlaNO ("Обычные люди и простые граждане"; 8,2%), которая, наоборот, нарастила поддержку.

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