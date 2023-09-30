Словакия начала голосование на выборах, которые могут стать решающими для курса страны
В Словакии началось голосование на досрочных парламентских выборах, от результата которых может зависеть дальнейший курс страны внутри ЕС и в поддержке Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.
Избирательные участки в Словакии открылись в 7 часов утра и будут работать до 22:00. В Избирательном департаменте МВД отметили, что все 5996 участков открылись без проблем.
За голоса избирателей соревнуются 25 политических партий.
Последние опросы показали, что популистская и антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо хоть и остается лидером симпатий словаков, но все больше уступает "Прогрессивной Словакии", которая не была представлена в парламенте этого созыва.
За ними расположилась партия "Голос" бывшего премьера Петера Пеллегрини (13,7%), которая просела в опросах, и OlaNO ("Обычные люди и простые граждане"; 8,2%), которая, наоборот, нарастила поддержку.
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