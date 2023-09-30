Зеленський зустрівся з міністром оборони Словаччини

До Києва приїздив міністр оборони Словаччини Мартін Скленар, президент Володимир Зеленський зустрівся з ним і подякував Братиславі за підтримку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський оголосив в офіційному Telegram-каналі.

Зеленський розповів, що обговорював з Мартіном Скленаром ситуацію на фронті, першочергові потреби сил оборони України, гуманітарне розмінування та співпрацю України і Словаччини у цьому питанні.

Кадр з відео, опублікованого Офісом президента

"Дякую Словаччині за підтримку України", – додав президент України.

Як відомо, у четвер в Україні перебували також міністри оборони Британії та Франції.

Крім того, до Києва завітав генсек НАТО Єнс Столтенберг. У п’ятницю проходив ініційований Києвом форум оборонних індустрій за участі понад 160 країн.

Нагадаємо, в суботу 30 вересня у Словаччині проходять дострокові парламентські вибори, результат яких може стати визначальним для подальшого курсу країни у відносинах з ЄС та підтримці України.