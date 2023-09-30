Британская разведка: РФ планирует и дальше использовать лояльных "вагнеровцев"

Британская разведка предполагает, что Кремль планирует продолжить сотрудничество с лояльными к себе представителями ЧВК "Вагнер" после того, как ее руководство вероятно погибло в авиакатастрофе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о войне от 30 сентября.

Разведка отметила, что 29 сентября в России опубликовали видео, как президент Путин встречается с бывшим представителем руководства группы Вагнера Андреем Трошевым и поручает ему создавать "новые добровольческие подразделения". На встрече был также заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

В период мятежа лидера группы Евгения Пригожина Трошев, похоже, поощрял "вагнеровцев" подписывать контракты. Разведка предполагает, что сейчас многие среди "вагнеровцев" считают его предателем.

Тем временем Евкуров, похоже, совершал поездки в Африку.

"Поддержка президентом Трошева и Евкурова указывает на то, что Россия продолжит использовать добровольческие подразделения и частные военные компании, и планирует будущее для группы Вагнера. РФ готовится полагаться на опыт ветеранов, которые докажут свою лояльность, и продолжит присутствие в странах Глобального юга, но вероятно с большим надзором со стороны Кремля", – предполагает разведка.

В обзоре за пятницу разведка рассказывала, что "вагнеровцы" снова начали передислоцироваться в Украину на оккупированную территорию Донецкой области.

В Пентагоне на этой неделе заявили, что группа Вагнера сохраняет значительное присутствие в Африке.