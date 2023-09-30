Британська розвідка: РФ планує і далі використовувати лояльних "вагнерівців"

Британська розвідка припускає, що Кремль планує продовжити співпрацю з лояльними до себе представниками ПВК "Вагнер" після того, як її керівництво ймовірно загинуло в авіакатастрофі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну від 30 вересня.

Розвідка зауважила, що 29 вересня у Росії опублікували відео, як президент Путін зустрічається з колишнім представником керівництва групи Вагнера Андрєєм Трошевим та доручає йому створювати "нові добровольчі підрозділи". На зустрічі був також заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров.

На час заколоту лідера групи Євгенія Пригожина Трошев, схоже, заохочував "вагнерівців" підписувати контракти. Розвідка припускає, що зараз багато хто серед "вагнерівців" вважає його зрадником.

Тим часом Євкуров, схоже, здійснював поїздки до Африки.

"Підтримка президентом Трошева і Євкурова вказує на те, що Росія продовжить використовувати добровольчі підрозділи і приватні військові компанії, та планує майбутнє для групи Вагнера. РФ готується покладатися на досвід ветеранів, які доведуть свою лояльність, і продовжить присутність у країнах Глобального півдня, але ймовірно з більшим наглядом з боку Кремля", – припускає розвідка.

В огляді за п’ятницю розвідка розповідала, що "вагнерівці" знову почали передислоковуватись в Україну на окуповану Донеччину.

У Пентагоні цього тижня заявили, що група Вагнера зберігає значну присутність в Африці.