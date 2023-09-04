Прошлой ночью российские дроны взорвались на территории страны-члена НАТО - МИД

Во время ночной атаки на украинские порты на Дунае российские "Шахеды" упали на территории Румынии.

Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, ссылаясь на данные Госпогранслужбы, пишет "Европейская правда".

"По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии", – заявил спикер.

Олег Николенко также опубликовал фото взрыва с румынской стороны Дуная, снятое украинскими пограничниками вблизи Измаила.

Источник: Facebook Олега Николенко

"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только для безопасности Украины, но и для безопасности соседних стран, в частности государств-членов НАТО", – подчеркнул он.

В связи с этим Олег Николенко призвал союзников Украины ускорить предоставление дополнительных систем противоракетной и противовоздушной обороны и боевой авиации, чтобы усилить защиту и украинской инфраструктуры, и приграничной территории государств-соседей.

Напомним, в феврале Румыния уже фиксировала пролет российских ракет вблизи своих границ. Киев тогда сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой и пролетели в воздушном пространстве Румынии.

С началом российских ударов в августе 2023 года по инфраструктуре Измаила и Рени Румыния также проверяла, падали ли дроны или обломки от них на ее территории.