Кулеба: Путь к дипломатии с РФ лежит через поле боя

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что развязанную Россией войну нельзя остановить, сев за стол переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время выступления перед послами Австрии.

Глава украинского МИД подчеркнул, что прекращение огня сейчас лишь даст РФ передышку, чтобы потом снова возобновить боевые действия.

"Некоторые войны – это не просто конфликты или территориальные споры. Это захватнические войны с геноцидом, которые не могут быть прекращены простым приглашением воюющих сторон за стол переговоров. Война России против Украины является именно таким случаем. Ее нужно выиграть на поле боя, прежде чем Россия серьезно задумается о мирных переговорах", – сказал Кулеба.

Украинский министр добавил, что "справедливый" должен означать восстановление территориальной целостности Украины, а устойчивый – что Россия не сможет осуществить новое нападение на Украину и остальную Европу.

Напомним, Кулеба по видеосвязи выступил перед послами Австрии.

А в конце августа Кулеба стал почетным гостем конференции французских послов в Париже.