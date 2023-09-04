Кулеба выступил перед послами Австрии: Нейтральные страны способны занимать твердую позицию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал почетным гостем конференции послов Австрии.

Как пишет "Европейская правда", Кулеба обратился к австрийскому дипкорпусу по видеосвязи.

Он выразил благодарность Австрии за значительную финансовую и гуманитарную поддержку.

"С февраля 2022 года Австрия продемонстрировала, что нейтралитет не означает равнодушие. Наоборот, он может быть активным, сочувствующим и морально правильным. Австрия доказала на собственном примере, что нейтральные страны способны занимать твердую позицию", – подчеркнул глава украинского МИД.

Он призвал австрийских дипломатов активно работать вместе с их украинскими коллегами в странах Азии и Южной Америки, чтобы доносить правду о российской агрессии, расширять коалицию в поддержку Формулы мира и убеждать на собственном опыте, что нейтральность может быть проактивной.

Кулеба добавил, что Украина рассчитывает на политическую поддержку Австрией решения об открытии до конца 2023 года переговоров о вступлении Украины в ЕС и ожидает, что впоследствии австрийская сторона будет помогать Украине в процессе этих переговоров.

Он особо отметил, что ни одна австрийская компания, несмотря на войну, не вышла с украинского рынка, а некоторые даже расширили свою деятельность и инвестиции.

Напомним, в конце августа Кулеба стал почетным гостем конференции французских послов в Париже.

Перед этим украинский министр провел переговоры с чешским коллегой Яном Липавским в Праге, а также выступил перед чешскими дипломатами.