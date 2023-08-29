Главу МИД Украины впервые пригласили на встречу французских послов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба стал почетным гостем конференции французских послов, которая проходит в Париже, и обратится к ним с речью.

Об этом сам Кулеба и глава МИД Франции Катрин Колонна объявили во вторник на пресс-конференции во французской столице, передает корреспондент "Европейской правды".

Как отметила Колонна, глава украинской дипломатии обратится к французским дипломатам во вторник вечером, после чего его примет президент Франции Эммануэль Макрон.

"Для меня особая честь быть почетным гостем конференции французских послов. Впервые министр иностранных дел Украины получил такое приглашение", – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что это приглашение "адресовано украинскому народу, и это очень дружественный жест Франции в адрес Украины, который мы очень ценим".

Главы МИД Украины и Франции во время переговоров обсудили, среди прочего, ситуацию на фронте, военное сотрудничество, евроинтеграционные реформы, продовольственную безопасность.

Накануне, напомним, министр иностранных дел Украины провел переговоры с чешским коллегой Яном Липавским в Праге, а также выступил перед чешскими дипломатами.

Среди прочего, он призвал чешских дипломатов совместно работать накануне Вашингтонского саммита НАТО.