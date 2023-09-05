В Латвии начинаются масштабные военные учения, которые продлятся месяц

С 5 сентября по 2 октября на территории Латвии пройдут также комплексные военные учения Namejs 2023, организованные Национальными вооруженными силами (НВС).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В учениях также примут участие солдаты союзников из США, Дании, Эстонии и Литвы, боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии, интеграционное подразделение сил НАТО в Латвии и командование вооруженных сил Канады в Латвии.

Запланировано сотрудничество с Министерством обороны и подведомственными ему учреждениями, Министерством внутренних дел и подведомственными ему учреждениями, Службой неотложной медицинской помощи, а также рядом самоуправляющихся учреждений и предприятий.

Учения будут поддерживаться Объединенными силами реагирования. В этом году учения впервые организуются совместно со штабом многонациональной дивизии НАТО "Север".

Одновременно с Namejs 2023 состоятся ежегодные учения "Серебряная стрела", организованные мотострелковой бригадой Сухопутных войск.

Всего в учениях примут участие около 8500 участников.

Во время учений по главным и региональным дорогам Латвии будут передвигаться солдаты и военная техника Латвии и стран-союзников. Во время выполнения учебных задач будут осуществляться полеты военной авиации в воздушном пространстве Латвии, в том числе на малых высотах, а также боевые стрельбы на полигонах.

Учения Namejs проводятся по всей Латвии с 2014 года. Регулярное проведение военных учений играет важную роль в поддержании и укреплении боевых возможностей НРС, которые всегда должны находиться на стабильно высоком уровне для обеспечения возможности вовремя отреагировать на потенциальные угрозы и гарантировать безопасность Латвии.

Напомним, главнокомандующий Военно-морских сил Германии Ян Кристиан Каак заявил, что военные учения, которые вскоре начнутся в Балтийском море с участием около 30 кораблей и более трех тысяч военнослужащих, впервые будут отрабатывать, как реагировать на потенциальное российское нападение.