У Латвії починаються масштабні військові навчання, які триватимуть місяць

З 5 вересня до 2 жовтня на території Латвії пройдуть також комплексні військові навчання Namejs 2023, організовані Національними збройними силами (НЗС).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У навчаннях також візьмуть участь солдати союзників зі США, Данії, Естонії та Литви, бойова група розширеної присутності НАТО в Латвії, інтеграційний підрозділ сил НАТО в Латвії та командування збройних сил Канади в Латвії.

Запланована співпраця з Міністерством оборони та підвідомчими йому установами, Міністерством внутрішніх справ та підвідомчими йому установами, Службою невідкладної медичної допомоги, а також низкою самоврядних установ і підприємств.

Навчання підтримуватимуться Об'єднаними силами реагування. Цього року навчання вперше організовуються спільно зі штабом багатонаціональної дивізії НАТО "Північ".

Одночасно з Namejs 2023 відбудуться щорічні навчання "Срібна стріла", організовані мотострілецькою бригадою Сухопутних військ.

Загалом у навчаннях візьмуть участь приблизно 8500 учасників.

Під час навчань головними і регіональними дорогами Латвії пересуватимуться солдати і військова техніка Латвії та країн-союзників. Під час виконання навчальних завдань здійснюватимуться польоти військової авіації в повітряному просторі Латвії, зокрема на малих висотах, а також бойові стрільби на полігонах.

Навчання Namejs проводяться по всій Латвії з 2014 року. Регулярне проведення військових навчань відіграє важливу роль у підтримці та зміцненні бойових спроможностей НPС, які завжди повинні перебувати на стабільно високому рівні для забезпечення можливості вчасно відреагувати на потенційні загрози і гарантувати безпеку Латвії.

Нагадаємо, головнокомандувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак заявив, що військові навчання, які невдовзі розпочнуться в Балтійському морі за участю близько 30 кораблів і понад трьох тисяч військовослужбовців, уперше відпрацьовуватимуть, як реагувати на потенційний російський напад.