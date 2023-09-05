В правительстве говорят, что Украина будет готова к членству в ЕС через два года, а в НАТО – еще раньше

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина способна даже в условиях войны с Россией осуществлять шаги, необходимые для вступления в ЕС.

Об этом она сказала в интервью Голосу Америки, сообщает "Европейская правда".

Комментируя слова президента Европейского совета Шарля Мишеля о необходимости подготовить ЕС к расширению к 2030 году, вице-премьер отметила, что это не означает необходимость для Украины ждать возможности вступления семь лет.

Стефанишина уверена, что Украина сможет провести эффективные переговоры, выполнить все обязательства, связанные с имплементацией европейских стандартов, а также создать условия для восстановления украинской экономики, которые позволят Украине стать конкурентоспособным членом Европейского Союза.

"Мы будем готовы к членству в Европейском Союзе в ближайшие два года, но, конечно, ход войны будет определять политические рамки принятия этого решения", – добавила она.

По словам вице-премьера, вступление в НАТО для Украины может быть ближе.

"Я думаю, что в НАТО мы сможем вступить быстрее, потому что мы ожидаем победы, завершения войны, и одна из самых сильных, самых мощных и самых известных армий мира точно будет самым большим гарантом безопасности Европы и всего европейского пространства", – подчеркнула Стефанишина.

Ранее Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

В то же время вопрос членства Украины в Альянсе стал одной из тем Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года. Тогда лидеры Альянса согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".