Мишель призвал ЕС подготовиться к расширению к 2030 году

Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены до 2030 года.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на форуме в словенском курортном городе Блед в понедельник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я считаю, что к 2030 году мы должны быть готовы к расширению. Это означает, что следующий долгосрочный бюджет ЕС должен включать наши общие цели. Это амбициозно, я знаю, но необходимо. Это свидетельствует о том, что мы настроены серьезно", – сказал Мишель.

По его оценкам, установление срока даст трансформационный толчок реформам, вызовет интерес, инвестиции и лучшее понимание.

"Окно возможностей открыто, мы должны действовать... Расширение больше не мечта. Пора двигаться вперед. Впереди нужно выполнить много работы, это будет сложно", – добавил он.

Мишель отметил, что лидеры ЕС обсудят расширение на своих следующих саммитах.

"Мы займем позицию по открытию переговоров с Украиной и Молдовой, и, я также ожидаю, с Боснией и Герцеговиной. Грузия также вернется на стол обсуждения", – отметил Мишель.

Мишель выступил с программной речью на форуме, который собрал всех лидеров Западных Балкан.

Перед собравшимися лидерами он подчеркнул, что расширение ЕС есть и будет оставаться процессом, основанным на заслугах, поскольку членство в ЕС несет как обязанности, так и преимущества.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.