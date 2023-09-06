В Латвии не поддержали идею прекратить содержание экс-президентов за счет государства

В Латвии комиссия Сейма по мандатам и этике приняла решение не выдвигать на дальнейшее рассмотрение инициативу, которая предусматривает отказ от содержания за государственный счет бывших президентов страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

На заседании комиссии советник президента Эдгарса Ринкевичса по вопросам законодательства и международного права Кристине Лице напомнила, что закон, который обусловливает содержание главы государства, уже несколько раз пересматривался.

Например, с 2013 года он больше не предусматривает использование президентом государственной квартиры – то есть, объем господдержки экс-президентов уже снижен.

Лице отметила, что несколько бывших президентов государства продолжают активную общественную деятельность, поэтому техническая поддержка будет полезной даже после окончания срока полномочий президента.

В результате дискуссии депутатов по инициативе на заседании комиссии не состоялось.

Напомним, в мае в Латвии зарегистрировали инициативу, которой предлагается прекратить тратить государственные средства на содержание бывших президентов страны. Петиция набрала необходимые 10 тысяч голосов, поэтому она попала на рассмотрение в Сейм.