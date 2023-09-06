У Латвії не підтримали ідею припинити утримання експрезидентів коштом держави

В Латвії комісія Сейму з мандатів та етики ухвалила рішення не висувати на подальший розгляд ініціативу, яка передбачає відмову від утримання державним коштом колишніх президентів країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

На засіданні комісії радниця президента Едгарса Рінкевичса з питань законодавства та міжнародного права Крістіне Ліце нагадала, що закон, який обумовлює утримання глави держави, вже кілька разів переглядався.

Наприклад, з 2013 року він більше не передбачає використання президентом державної квартири – тобто, обсяг держпідтримки експрезидентів уже знижено.

Ліце зазначила, що кілька колишніх президентів держави продовжують активну громадську діяльність, тому технічна підтримка буде корисною навіть після закінчення терміну повноважень президента.

У результаті дискусії депутатів щодо ініціативи на засіданні комісії не відбулося.

Нагадаємо, у травні в Латвії зареєстрували ініціативу, якою пропонується припинити витрачати державні кошти на утримання колишніх президентів країни. Петиція набрала необхідні 10 тисяч голосів, тому вона потрапила на розгляд до Сейму.