Хаос в аэропортах Британии произошел из-за ошибки "с вероятностью один к 15 млн"

Масштабные перебои в работе британских аэропортов на прошлой неделе вызвала ошибка с вероятностью "один к 15 миллионам".

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

28 августа, напомним, в Британии отменили около 1500 рейсов из и в страну из-за сбоя в системе. Первоначальные выводы свидетельствуют, что компьютерный сбой произошел из-за того, что в одном плане полета оказались два одинаково названных маркера, хотя сами точки были разными. Система зависла, потому что не могла ни отклонить план полета, ни допустить, чтобы контролеры получили информацию с критической для безопасности ошибкой.

"Это была вероятность один к 15 миллионам. Через нашу систему прошло 15 млн планов полетов и такого никогда не было", – заявил руководитель службы контроля воздушного движения NATS Мартин Рольфе, добавив, что больше такой ошибки не должно повториться.

Между тем представители авиалиний недовольны оправданиями и требуют более детального анализа систем NATS и компенсаций.

Потенциальные потери авиаперевозчиков из-за рейсов, которые не состоялись, и компенсации пассажирам могут достигать 126 млн долларов.

Как сообщалось, сразу после сбоя некоторые люди просидели по несколько часов уже в самолете на взлетной полосе, пока специалисты выясняли, что делать дальше.

Последствия сбоя повлияли на работу крупнейшего аэропорта Лондона и на следующий день.