Из-за компьютерного сбоя в Британии массово задерживаются авиарейсы по всей Европе

Национальная служба воздушного движения Великобритании (NATS) в понедельник ограничила движение самолетов из-за технического сбоя, в результате которого десятки рейсов по всей Европе были задержаны или отменены.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В результате сбоя NATS была вынуждена применить ограничения движения "для поддержания безопасности".

"Пока наши инженеры не решат эту проблему, планы полетов вводятся вручную, а это означает, что мы не можем обрабатывать их в том же объеме... Наши технические эксперты рассматривают все возможные решения, чтобы исправить это как можно скорее", – заявили в службе.

Ирландская служба управления воздушным движением AirNav Ireland заявила, что проблема, которая возникла во время государственного праздника в некоторых частях Великобритании, привела к "значительным задержкам рейсов по всей Европе, следующих в, из или через воздушное пространство Британии".

Пассажиры авиарейсов в соцсетях писали, как они застряли в самолетах на взлетной полосе в ожидании взлета или задерживаются в зданиях аэропортов в Испании, Португалии, Греции, Израиле и других странах.

По словам одного из свидетелей Reuters, которого продержали на взлетной полосе в Будапеште в течение двух часов, прежде чем высадить из самолета, ему сообщили, что их рейс может задержаться на 8-12 часов.

В феврале этого года, напомним, подобная ситуация постигла пассажиров немецкой авиакомпании Lufthansa, которая подверглась глобальному сбою в IТ-системах.