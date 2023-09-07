Генсек НАТО заявил о прогрессе украинского контрнаступления

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска смогли прорвать российскую оборону и достигли прогресса в контрнаступлении.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, Столтенберг сказал во время выступления перед европарламентариями.

Столтенберг отметил, что когда Россия начала свое вторжение, ее армия считалась второй по силе в мире: "Сейчас российская армия – вторая сильнейшая в Украине".

"Украинцы постепенно набирают силы, и это доказывает важность нашей поддержки, а также нашу способность и готовность продолжать эту поддержку", – сказал он законодателям.

"Это тяжелые бои, но украинские силы смогли прорвать оборонительные линии российских войск, и они продвигаются вперед", – отметил Столтенберг.

Он отметил значительную заминированность, которая затрудняет продвижение Вооруженных сил Украины.

"Но украинцы решили начать наступление, потому что они собираются освободить свою землю, и они делают успехи. Возможно, не так быстро, как мы надеялись, но они постепенно продвигаются вперед, примерно по 100 метров в день", – сказал генсек.

"Вряд ли в любой войне мы увидим только победы той стороны, которую поддерживаем. Будут и плохие, и хорошие дни. Мы должны быть с Украиной не только в хорошие времена, но и в плохие", – подчеркнул он.

По словам генсека, "мы поддерживаем их, когда они побеждают, и когда они проигрывают, мы с Украиной".

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве заявил, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе получала необходимую помощь.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также эмоционально ответил комментаторам, которые критикуют "слишком медленное" контрнаступление.