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Кулеба – критикам контрнаступу: Ви плюєте в обличчя українському солдату, стуліть пельку

Четвер, 31 серпня 2023, 21:38

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер різко розкритикував коментаторів, які говорять про нібито повільні темпи українського контрнаступу.

Про це, як передає "Європейська правда", Кулеба сказав перед неформальною зустріччю очільників МЗС держав Європейського Союзу в іспанському Толедо.

"Критикувати повільні темпи контрнаступу – це все одно, що плювати в обличчя українському солдату, який щодня жертвує своїм життям, просуваючись вперед і звільняючи один кілометр української землі за іншим", – сказав міністр.

"Я б радив усім критикам стулити пельку. Приїжджайте в Україну і спробуйте самі звільнити один квадратний сантиметр", – додав голова МЗС.

На зустрічі міністрів у Толедо Кулеба розповів, що пріоритетними військовими потребами України залишаються артснаряди, бронетехніка і медеваки – броньовані "швидкі" для евакуації поранених.

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Також він закликав партнерів подумати над способами захистити торгові судна, які йдуть альтернативним "зерновим коридором", доки вони у територіальних водах України – зокрема за допомогою ППО.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не квапитися з висновками про контрнаступальні операції України влітку 2023 року, нагадавши, як Україна вже не раз перевершувала очікування.

А сам Кулеба говорив, що Київ "спокійно" ставиться до дискусії на Заході про недостатні темпи просування на півдні, та закликав проявити терпіння й не недооцінювати Україну.

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