Блинкен отметил прогресс контрнаступления, обещает поддержку на длительную перспективу

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе получала необходимую помощь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время совместного с главой МИД Украины подхода к прессе в Киеве.

Энтони Блинкен напомнил, что во время каждого визита в Украину за время полномасштабной войны поражен храбростью и стойкостью украинцев.

"Я здесь прежде всего для того, чтобы продемонстрировать нашу твердую поддержку Украины. Мы видели хороший прогресс в контрнаступлении. Мы хотим позаботиться о том, чтобы у Украины было то, что ей необходимо, не только для успешного контрнаступления, но и в долгосрочной перспективе, чтобы у нее были хорошие рычаги сдерживания, сильные оборонительные способности, чтобы агрессия не повторилась", – заявил он.

Госсекретарь добавил, что США также будут сотрудничать с партнерами для того, чтобы помочь Украине восстанавливаться и становиться сильной экономикой и сильной демократией.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер Дании Метте Фредериксен прибыли в Киев утром 6 августа, через несколько часов после завершения российской ракетной атаки на столицу.

Метте Фредериксен снова посетила Бучу, а после того выступила в Верховной Раде Украины.

Энтони Блинкен вместе с главой МИД Украины почтил павших украинских воинов на Берковецком кладбище. В рамках визита запланированы его встречи с президентом и премьер-министром Украины.

По информации Reuters, госсекретарь будет находиться в Украине два дня.