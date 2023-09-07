В деле о покушении на 10-летнего украинца в Германии произошел неожиданный поворот

В Германии прокуратура, которая расследует нападение на украинского мальчика на мосту в городе Айнбек в Нижней Саксонии, сообщила о неожиданном повороте в деле.

Как пишет "Европейская правда" об этом сообщает DW со ссылкой на данные прокуратуры.

Первоочередная версия о покушении на убийство украинского мальчика базировалась на данных свидетелей, а также следах крови на стальных балках моста, а также данных больницы. Впоследствии однако прокуратура выяснила, что первые показания мальчика были ложными.

Прокуратура сообщает, что мальчик играл с другими детьми в самом канале, в шутку они выкрикивали бранные слова. К ним подошел мужчина, который обратился к детям на русском языке, который они поняли. Дети якобы разозлили мужчину, и между ними возникла ссора. Когда 10-летний мальчик начал выбираться из канала и полез на стальные опоры, мужчина якобы дернул его за футболку. По впечатлениям мальчика, его толкнули в воду.

Полиция предполагает, что ребенок потерял равновесие, однако хоть и оказался в воде, глубина которой составляла где-то 20 сантиметров, но не упал.

В прокуратуре утверждают, что изначально мальчик дал ложные показания. Ребенок якобы боялся реакции родителей на загрязненные вещи и ранения ноги во время игры.

По данным прокуратуры, мужчина таки бросал бутылку в сторону мальчика, но не установлено, было ли это целенаправленно и попала ли эта бутылка в мальчика. Сыграл ли роль в споре языковой конфликт, подробнее не проверялось.

Учитывая новые данные по делу, производство, скорее всего, будет закрыто, сообщили в прокуратуре. Установлена ли личность мужчины, который конфликтовал с детьми, не указано.

1 сентября сообщалось, что неизвестный мужчина напал на группу детей, сетуя на то, что они разговаривают на украинском языке. Он приказал им говорить на русском, а затем сказал, что Украина начала войну.

Генеральное консульство Украины в немецком Гамбурге обратилось в Министерство внутренних дел Нижней Саксонии с просьбой о детальном расследовании нападения на десятилетнего мальчика.