У Німеччині напали на 10-річного українця: скинули з мосту через українську мову
Прокуратура німецького Геттінгена розпочала попереднє розслідування за фактом замаху на вбивство 10-річного українського хлопчика: чоловік напав на групу дітей, бо вони розмовляли українською мовою.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні прокуратури, опублікованому 1 вересня.
Напад відбувся 26 серпня близько 18:40 у місті Айнбак в Нижній Саксонії.
Згідно з результатами поліцейського розслідування, кілька українських дітей перебували в районі мосту, коли невідомий чоловік почав скаржитися, що діти розмовляють українською мовою.
Він наказав їм говорити російською, а потім сказав, що Україна почала війну. Якою мовою говорив чоловік, не уточнено.
Згідно з повідомленням прокуратури, чоловік нібито потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через перила в канал.
Хлопчик вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту. Він отримав травми голови та лівої ноги.
Коли хлопчик лежав у каналі, невідомий зловмисник нібито кинув у нього скляну пляшку, яка потрапила в область правого плеча дитини. Після цього невідомий втік.
Чоловік, якому приблизно 40-45 років, був одягнений у синю футболку, чорну кепку і джинсові шорти, його шукають.
Генпрокурор вважає напад політично мотивованим, пише видання Die Welt. Воно також зазначає, що нападник розмовляв російською мовою.
Нагадаємо, наприкінці серпня у Чехії поліція затримала та вже допитує чоловіка, якого підозрюють у жорстокому побитті двох українок у місті Пласи на півночі Пльзенського краю.