У Німеччині напали на 10-річного українця: скинули з мосту через українську мову

Прокуратура німецького Геттінгена розпочала попереднє розслідування за фактом замаху на вбивство 10-річного українського хлопчика: чоловік напав на групу дітей, бо вони розмовляли українською мовою.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні прокуратури, опублікованому 1 вересня.

Напад відбувся 26 серпня близько 18:40 у місті Айнбак в Нижній Саксонії.

Згідно з результатами поліцейського розслідування, кілька українських дітей перебували в районі мосту, коли невідомий чоловік почав скаржитися, що діти розмовляють українською мовою.

Він наказав їм говорити російською, а потім сказав, що Україна почала війну. Якою мовою говорив чоловік, не уточнено.

Згідно з повідомленням прокуратури, чоловік нібито потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через перила в канал.

Хлопчик вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту. Він отримав травми голови та лівої ноги.

Коли хлопчик лежав у каналі, невідомий зловмисник нібито кинув у нього скляну пляшку, яка потрапила в область правого плеча дитини. Після цього невідомий втік.

Чоловік, якому приблизно 40-45 років, був одягнений у синю футболку, чорну кепку і джинсові шорти, його шукають.

Генпрокурор вважає напад політично мотивованим, пише видання Die Welt. Воно також зазначає, що нападник розмовляв російською мовою.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Чехії поліція затримала та вже допитує чоловіка, якого підозрюють у жорстокому побитті двох українок у місті Пласи на півночі Пльзенського краю.