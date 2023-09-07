Турция призвала ЕС восстановить перспективы ее членства в ЕС

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о стремлении Анкары присоединиться к Евросоюзу и призвал 27 членов ЕС сделать смелые шаги для продвижения ее заявки на членство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время пресс-конференции с участием еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи, сообщает AP.

По словам министра иностранных дел, Евросоюз не может быть действительно глобальным игроком без Турции.

"Жизненно важно, чтобы путь к членству Турции в ЕС был расчищен и перспектива членства была восстановлена", – отметил Хакан Фидан.

"Мы ожидаем, что они продемонстрируют решимость, необходимую для развития наших отношений, и что они смогут действовать более смело", – подчеркнул дипломат.

Глава МИД заявил, что Турция и ЕС начнут переговоры о возможном обновлении таможенного союза между Анкарой и Брюсселем, который вступил в силу в 1995 году.

Стороны также согласились с необходимостью начать переговоры о смягчении визовых ограничений для турецких бизнесменов и студентов, путешествующих в страны ЕС.

Ранее сообщалось, что Варгеи поддержал предложенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем график приема стран-кандидатов в ЕС до 2030 года, а не официальную позицию своей руководительницы Урсулы фон дер Ляйен.

Впрочем, во время своего визита в Анкару Варгеи развеял любые надежды на то, что Турция, чья заявка на вступление в ЕС застряла на десятилетия, может вступить в Евросоюз в ближайшем будущем.

"Переговоры о вступлении сейчас зашли в тупик, и для того, чтобы их возобновить, существуют очень четкие критерии, установленные также Европейским Советом, которые необходимо выполнить, и эти критерии связаны с демократией и верховенством права", – сказал Варгеи.

Перед саммитом НАТО в Вильнюсе президент Турции Эрдоган выдвинул неожиданное требование связать принятие Швеции в Альянс с возобновлением переговоров о членстве Турции в ЕС, которые зашли в тупик.