Туреччина закликала ЄС відновити перспективи її членства

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив про прагнення Анкари приєднатися до Євросоюзу та закликав 27 членів ЄС зробити сміливі кроки для просування її заявки на членство.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час пресконференції за участю єврокомісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї, повідомляє AP.

За словами міністра закордонних справ, Євросоюз не може бути дійсно глобальним гравцем без Туреччини.

"Життєво важливо, щоб шлях до членства Туреччини в ЄС був розчищений і перспектива членства була відновлена", – зазначив Хакан Фідан.

"Ми очікуємо, що вони продемонструють рішучість, необхідну для розвитку наших відносин, і що вони зможуть діяти більш сміливо", – наголосив дипломат.

Глава МЗС заявив, що Туреччина та ЄС розпочнуть переговори про можливе оновлення митного союзу між Анкараю та Брюсселем, який набув чинності в 1995 році.

Сторони також погодилися з необхідністю розпочати переговори про пом'якшення візових обмежень для турецьких бізнесменів і студентів, які подорожують до країн ЄС.

Раніше повідомлялося, що Варгеї підтримав запропонований президентом Євроради Шарлем Мішелем графік прийому країн-кандидатів до ЄС до 2030 року, а не офіційну позицію своєї керівниці Урсули фон дер Ляєн.

Втім, під час свого візиту до Анкари Варгеї розвіяв будь-які надії на те, що Туреччина, чия заявка на вступ до ЄС застрягла на десятиліття, може вступити до Євросоюзу в найближчому майбутньому.

"Переговори про вступ зараз зайшли в глухий кут, і для того, щоб їх відновити, існують дуже чіткі критерії, встановлені також Європейською Радою, які необхідно виконати, і ці критерії пов'язані з демократією і верховенством права", – сказав Варгеї.

Перед самітом НАТО у Вільнюсі президент Туреччини Ердоган висунув несподівану вимогу пов'язати прийняття Швеції до Альянсу з відновленням переговорів про членство Туреччини в ЄС, які зайшли в глухий кут.