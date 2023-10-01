Спецслужбы Латвии прогнозируют высокий риск агрессивных операций со стороны РФ

Латвийские спецслужбы заявили, что по мере усиления конфронтации России с западными странами будет расти и риск агрессивных операций в Латвии со стороны РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в утвержденной на этой неделе Сеймом обновленной концепции национальной безопасности, сообщает Delfi.

В концепции отмечается, что деятельность российских спецслужб имеет агрессивный характер и представляет значительную угрозу коллективной безопасности стран НАТО и ЕС, а также национальной безопасности Латвии.

Политика России включает в себя подготовку к полномасштабному конфликту с НАТО, отмечается в документе.

В латвийских спецслужбах подчеркивают, что Россия не только проектирует и разрабатывает сценарии военного нападения, но и планирует ослабление противника на всех направлениях и этапах гибридной войны.

Кроме того, угрозу безопасности Латвии представляют и белорусские спецслужбы, которые все чаще координируют свою деятельность с российскими.

Российские спецслужбы ведут целенаправленную и систематическую работу по получению разведывательной информации о ключевых аспектах внешней, внутренней, экономической и энергетической политики Латвии, а также мониторинг социальных процессов и общественных настроений, говорится в документе.

В спецслужбах ожидают, что интенсивность шпионской деятельности в отношении западных стран, в том числе и Латвии будет расти.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Латвии проверяют возможный экспорт микросхем для военных заводов в РФ.